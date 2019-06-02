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ВИДЕО - Идеальное попадание Федерера и волшебные розыгрыши Вавринки с Циципасом. Топ-5 ударов дня

Идеальное попадание Федерера и волшебные розыгрыши Вавринки с Циципасом. Топ-5 ударов дня
 184 просмотров | 02:07
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Это было великолепно.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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