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ВИДЕО - Вавринка переборол Циципаса в 5-часовой бойне. Его удар на матчболе – бомба

Вавринка переборол Циципаса в 5-часовой бойне. Его удар на матчболе – бомба
 977 просмотров | 03:04
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» случится швейцарское дерби.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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