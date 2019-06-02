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ВИДЕО - «Это показывает человека с плохой стороны». Тим раскритиковал Серену за эпизод на пресс-конференции

«Это показывает человека с плохой стороны». Тим раскритиковал Серену за эпизод на пресс-конференции
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Eurosport

39 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Австриец затаил обиду.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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