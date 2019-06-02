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ВИДЕО - Леонардо Майер зря вышел на корт – красоту творил исключительно Роджер Федерер

Майер зря вышел на корт – красоту творил исключительно Федерер
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Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Швейцарец снова выиграл матч в трех сетах и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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