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ВИДЕО - Он вошел в число лучших бразильских спортсменов наряду с Сенной и Пеле. Все о Куэртене

Он вошел в число лучших бразильских спортсменов наряду с Сенной и Пеле. Все о Куэртене
 266 просмотров | 01:19
Eurosport

56 мин. назад

Легендарный бразилец трижды первенствовал в Париже.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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