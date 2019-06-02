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ВИДЕО - 19-летняя Вондроушова снесла Севастову и стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

19-летняя Вондроушова снесла Севастову и стала первой четвертьфиналисткой
 108 просмотров | 03:03
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Лучший результат юной чешки на «Шлемах».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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