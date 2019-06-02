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ВИДЕО - «Федерер сильно испугался, когда к нему на корт выбежал болельщик». Скандал с селфи

«Федерер сильно испугался, когда к нему на корт выбежал болельщик». Скандал с селфи
2 150 просмотров | 01:33
Eurosport

1 час назад

Роджер был сильно недоволен.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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