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ВИДЕО - Доминик Тим злится – Серена Уильямс сорвала его пресс-конференцию

Тим злится – Серена сорвала его пресс-конференцию
1 241 просмотров | 00:44
Eurosport

54 мин. назад

Американка не захотела ждать, а австриец не простил и не забыл.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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