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Главная сенсация дня – Серена в двух сетах влетела 35-й ракетке – видео

Главная сенсация дня – Серена в двух сетах влетела 35-й ракетке
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

София Кенин сама не поняла, как у нее это получилось.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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