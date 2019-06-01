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ВИДЕО - Александрова была последней русской на «Ролан Гаррос», но Большова ее выбила

Александрова была последней русской на «Ролан Гаррос», но Большова ее выбила
 198 просмотров | 03:00
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Представительница Испании прошла в четвертый круг.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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