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Хачанов размялся на Клижане, но дальше Дель Потро – видео

Хачанов размялся на Клижане, но дальше Дель Потро
 4 просмотров | 03:02
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Карен уверенно пробился в четвертый раунд «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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