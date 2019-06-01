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ВИДЕО - «Нравится гулять по ночному Парижу». Русские теннисистки – о любимых местах во Франции

«Нравится гулять по ночному Парижу». Русские теннисистки – о любимых местах во Франции
 3 просмотров | 01:31
Eurosport

1 час назадОбновлено 20 мин. назад

Павлюченкова, Кузнецова, Потапова, Блинкова, Александрова и Кудерметова поделились секретами.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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