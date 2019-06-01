Вавринка слишком однообразный, поэтому зарядил Димитрову 7:6 во всех сетах – видео
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Нравится гулять по ночному Парижу». Русские теннисистки – о любимых местах во Франции4 просмотров • 1 час назад
Тимберлейк, Элджей или Дрейк. Кудерметова отгадывает треки по строчкам80 просмотров • 1 час назад
Осака потратила все силы на Азаренко и вылетела от Синяковой564 просмотров • 3 ч. назад
Вавринка слишком однообразный, поэтому зарядил Димитрову 7:6 во всех сетах511 просмотров • 3 ч. назад
Карузо несколько раз поймал Джоковича и заслужил от серба одобрительные аплодисменты498 просмотров • 3 ч. назад
«Скоро можно будет спорт поменять и боксом заняться». Павлюченкова ответила на вопросы из ВК379 просмотров • 4 ч. назад
Циципас полтора дня бодался с Крайиновичем и стал первым за 83 года греком в четвертом круге «РГ»764 просмотров • 5 ч. назад
Видео, которое пронизано болью: теннисистка со всей силы пробила смэш точно в лицо сопернице4 754 просмотров • 6 ч. назад
Идеальные попадания Федерера и Надаля в пятерке лучших ударов дня2 319 просмотров • 20 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Лопес из «Астаны» несколько раз ударил фаната, который выбежал на трассу и спровоцировал падение
«Нравится гулять по ночному Парижу». Русские теннисистки – о любимых местах во Франции
Тимберлейк, Элджей или Дрейк. Кудерметова отгадывает треки по строчкам
Осака потратила все силы на Азаренко и вылетела от Синяковой
Карузо несколько раз поймал Джоковича и заслужил от серба одобрительные аплодисменты
«Скоро можно будет спорт поменять и боксом заняться». Павлюченкова ответила на вопросы из ВК