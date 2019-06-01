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Вавринка слишком однообразный, поэтому зарядил Димитрову 7:6 во всех сетах – видео

Вавринка слишком однообразный, поэтому зарядил Димитрову 7:6 во всех сетах
 511 просмотров | 03:01
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Стэн в четвертом раунде «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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