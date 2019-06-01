Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Карузо несколько раз поймал Джоковича и заслужил от серба одобрительные аплодисменты

Карузо несколько раз поймал Джоковича и заслужил от серба одобрительные аплодисменты
 517 просмотров | 02:48
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Но в четвертый круг все равно прошел Новак.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео