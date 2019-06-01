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ВИДЕО - «Скоро можно будет спорт поменять и боксом заняться». Павлюченкова ответила на вопросы из ВК

«Скоро можно будет спорт поменять и боксом заняться». Павлюченкова ответила на вопросы из ВК
 138 просмотров | 01:28
Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

То, что вы хотели знать о второй ракетке России.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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