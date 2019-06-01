Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Циципас полтора дня бодался с Крайиновичем и стал первым за 83 года греком в четвертом круге «РГ»

Циципас полтора дня бодался с Крайиновичем и стал первым за 83 года греком в четвертом круге «РГ»
 264 просмотров | 02:57
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Стефанос – гордость страны.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео