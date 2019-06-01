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Видео, которое пронизано болью: теннисистка со всей силы пробила смэш точно в лицо сопернице

Видео, которое пронизано болью: теннисистка со всей силы пробила смэш точно в лицо сопернице
3 018 просмотров | 01:23
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Чжаосюань Ян нескоро забудет этот удар.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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