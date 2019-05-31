Теннис > Ролан Гаррос

Надаль неожиданно отдал Гоффену сет, но быстро исправился – видео

Надаль неожиданно отдал Гоффену сет, но быстро исправился
 445 просмотров | 02:55
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Король грунта Рафаэль Надаль продолжает поход за очередным титулом «РГ».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео