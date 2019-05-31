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Кудерметова начала турнир с 0:6 и закончила 0:6 – видео

Кудерметова начала турнир с 0:6 и закончила 0:6
 474 просмотров | 02:17
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

С – стабильность.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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