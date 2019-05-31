ВИДЕО - Федерер укатал Рууда и первым в истории провел 400 одиночных матчей на «Шлемах»
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Теннис
Федерер укатал Рууда и первым в истории провел 400 одиночных матчей на «Шлемах»88 просмотров • 1 час назад
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