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ВИДЕО - Федерер укатал Рууда и первым в истории провел 400 одиночных матчей на «Шлемах»

Федерер укатал Рууда и первым в истории провел 400 одиночных матчей на «Шлемах»
 88 просмотров | 02:57
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Легенда!

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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