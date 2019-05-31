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ВИДЕО - «В 1938-м она выиграла в Париже во всех категориях». История невероятной Симоны Матьё

«В 1938-м она выиграла в Париже во всех категориях». История невероятной Симоны Матьё
 181 просмотров | 01:38
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Именем этой великой чемпионки не зря назвали третий по значимости корт «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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