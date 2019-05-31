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ВИДЕО - «Вы ошибаетесь, если думаете, что никто не побеждал на «РГ» чаще Надаля». Француз 29 раз брал Париж

«Вы ошибаетесь, если думаете, что никто не побеждал на «РГ» чаще Надаля». Француз 29 раз брал Париж
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Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Макс Декюжи – истинная легенда турнира.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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