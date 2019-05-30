ВИДЕО - Хачанов был идеален два сета, провалил третий, взял медицинский таймаут и дожал Баррера
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Теннис
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