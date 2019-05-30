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ВИДЕО - Хачанов был идеален два сета, провалил третий, взял медицинский таймаут и дожал Баррера

Хачанов был идеален два сета, провалил третий, взял медицинский таймаут и дожал Баррера
 76 просмотров | 03:04
Eurosport

40 мин. назад

Карен вышел в третий раунд «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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