ВИДЕО - Сьех чуть не влетела на трибуны в борьбе за мяч, взяла телефон фаната и сделала вид, что звонит
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Теннис
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