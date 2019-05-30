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ВИДЕО - Блинкова сразилась с первой ракеткой Франции на глазах парижской публики и победила

Блинкова сразилась с первой ракеткой Франции на глазах парижской публики и победила
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Eurosport

8 мин. назад

Каролин Гарсия зацепила у 20-летней Анны только первый сет.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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