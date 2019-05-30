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ВИДЕО - Бублик припугнул Тима подачей снизу, но жестоко провалил четвертый сет

Бублик припугнул Тима подачей снизу, но жестоко провалил четвертый сет
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Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Александр вел 4:1 и 5:2 в четвертой партии, но в итоге отдал 5 геймов, сет и матч.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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