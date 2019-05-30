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ВИДЕО - Джокович так мощно стрелял по углам, что Лааксонен буквально падал на газон

Джокович так мощно стрелял по углам, что Лааксонен буквально падал на газон
 584 просмотров | 03:03
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Новак уверенно шагнул в третий раунд.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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