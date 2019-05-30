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ВИДЕО - «Ролан Гаррос» повышает уровень кислорода. В честь турнира даже назовут розы

«Ролан Гаррос» повышает уровень кислорода. В честь турнира даже назовут розы
 105 просмотров | 01:19
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 46 мин. назад

Окрестности грунтового мэйджора теперь не узнать.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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