Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - На вечерние матчи можно попасть за 20 евро. Самое главное о билетах на «Ролан Гаррос»

На вечерние матчи можно попасть за 20 евро. Самое главное о билетах на «Ролан Гаррос»
 144 просмотров | 01:26
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Важно уметь пользоваться интернетом и проявить сноровку.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео