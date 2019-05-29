ВИДЕО - Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»
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Теннис
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Надаль сжалился над Тимом и подарил ему сет. Дальше последовало избиение
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