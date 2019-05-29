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ВИДЕО - Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»

Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»
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Eurosport

29/05/2019 в 21:58Обновлено 15 мин. назад

В 2003-м Гильермо не сдержал эмоций и чуть не поплатился.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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