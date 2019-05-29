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ВИДЕО - Как выполнять резаный бэкхенд. Маэстро Федерер делится мудростью

Как выполнять резаный бэкхенд. Маэстро Федерер делится мудростью
 283 просмотров | 01:01
Eurosport

40 мин. назад

Четыре пункта на пути к успеху.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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