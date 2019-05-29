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ВИДЕО - Рефери четко поймал мяч, который вылетел за корт после смэша Циципаса

Рефери четко поймал мяч, который вылетел за корт после смэша Циципаса
 157 просмотров | 00:40
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Вот это реакция.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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