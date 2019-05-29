Трикшот Монфиса и ядерная заруба Ярри – Дель Потро с ударом в прыжке – топ-5 розыгрышей дня

ВИДЕО - Топ-5 лучших ударов третьего дня «Ролан Гаррос»-2019
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Трикшот Монфиса и ядерная заруба Ярри – Дель Потро с ударом в прыжке – топ-5 розыгрышей дня89 просмотров • 2 ч. назад
Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча против Нисиоки819 просмотров • 5 ч. назад
Шмидлова перепутала квадраты и выполнила худшую подачу турнира794 просмотров • 5 ч. назад
Как пробивать бэкхенд по линии? Краткий курс от Халеп578 просмотров • 6 ч. назад
«Взрывная и с характером – эти качества она проявила в решающие моменты». Триумф Остапенко-2017950 просмотров • 7 ч. назад
Азаренко с Остапенко сделали 13 брейков за 2 сета – белоруска с трудом дожала соперницу1 742 просмотров • 9 ч. назад
Красивый твинер Дель Потро и эпичный прыжок Ярри за мячом в лучшем розыгрыше дня954 просмотров • 11 ч. назад
«Боюсь набрать вес после завершения карьеры». Новый дневник Хачанова331 просмотров • 12 ч. назад
Дель Потро проиграл первый сет, но затем снес соперника с корта594 просмотров • 8 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча против Нисиоки
Шмидлова перепутала квадраты и выполнила худшую подачу турнира
Как пробивать бэкхенд по линии? Краткий курс от Халеп
«Взрывная и с характером – эти качества она проявила в решающие моменты». Триумф Остапенко-2017
Азаренко с Остапенко сделали 13 брейков за 2 сета – белоруска с трудом дожала соперницу
Красивый твинер Дель Потро и эпичный прыжок Ярри за мячом в лучшем розыгрыше дня