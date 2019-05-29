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ВИДЕО - Топ-5 лучших ударов третьего дня «Ролан Гаррос»-2019

Трикшот Монфиса и ядерная заруба Ярри – Дель Потро с ударом в прыжке – топ-5 розыгрышей дня
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Eurosport

1 час назад

Как всегда сочнейшая подборка.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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