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ВИДЕО - Маккензи Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча – «Ролан Гаррос»-2019

Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча против Нисиоки
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Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Напряженный пятисетовый бой негативно сказался на организме американца.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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