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ВИДЕО - Как пробивать бэкхенд по линии? Объясняет Симона Халеп

Как пробивать бэкхенд по линии? Краткий курс от Халеп
 93 просмотров | 01:20
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Узнай секрет чемпионки «Ролан Гаррос»-2018.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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