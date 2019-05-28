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ВИДЕО - Хайлайты матча Азаренко – Остапенко на «Ролан Гаррос»-2019

Азаренко с Остапенко сделали 13 брейков за 2 сета – белоруска с трудом дожала соперницу
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Остапенко выбыла в первом круге в третий раз за четыре года. А один раз выиграла турнир.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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