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ВИДЕО - Красивый твинер Дель Потро и эпичный прыжок Ярри за мячом в лучшем розыгрыше дня

Красивый твинер Дель Потро и эпичный прыжок Ярри за мячом в лучшем розыгрыше дня
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Eurosport

10 мин. назад

Третий день «Ролан Гаррос» в самом разгаре, но лучше вряд ли будет.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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