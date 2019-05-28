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ВИДЕО - Дель Потро проиграл первый сет, но затес нес соперника с корта

Дель Потро проиграл первый сет, но затес нес соперника с корта
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Eurosport

55 мин. назад

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро победил чилийца – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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