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ВИДЕО - «Перед финалом был срыв, но на матче было уже легче». Мыскина вспомнила победный «РГ»-2004

«Перед финалом был срыв, но на матче было уже легче». Мыскина вспомнила победный «РГ»-2004
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Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

15 лет назад Анастасия одержала главную победу в карьере.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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