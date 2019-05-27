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ВИДЕО - Топ-5 ударов второго дня «Ролан Гаррос»

Виртуозная игра Медведева в обороне, классический Джокович и твинер Бублика. Топ-5 ударов дня
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Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Это было красиво.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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