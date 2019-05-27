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ВИДЕО - Хайлайты матча Серена Уильямс – Виталия Дьяченко на «Ролан Гаррос»-2019

Серена бульдозером прокатилась по Дьяченко на пути во второй круг
 130 просмотров | 02:21
Eurosport

1 час назад

Были силы – были геймы, не осталось – был второй и третий сеты.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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