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ВИДЕО - Чешская теннисистка Мари Бузкова проиграла розыгрыш из-за атаковавших ее голубей

Чешская теннисистка проиграла розыгрыш из-за атаковавших ее голубей
 254 просмотров | 01:10
Eurosport

1 час назад

При этом судья на вышке отказалась разыграть очко заново.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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