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ВИДЕО - Коварный мяч срикошетил подающей мячи девочке прямо в глаз

Коварный мяч срикошетил подающей мячи девочке прямо в глаз
 6 просмотров | 00:50
Eurosport

9 мин. назад

Денис Шаповалов вроде и не виноват, но поступил красиво.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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