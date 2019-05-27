Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Жо-Вильфрид Тсонга сфотографировался с грудничком болельщицы после выхода во второй круг

Тсонга сфотографировался с грудничком болельщицы после выхода во второй круг
  смотрят | 00:26
Eurosport

12 мин. назад

Главная милота второго дня «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео