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ВИДЕО - Хайлайты матча Рафаэль Надаль – Янник Ханфманн на «Ролан Гаррос»-2019

Надаль вытер корт шортами после удара Ханфманна, но это был единственный успех немца в матче
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Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Рафа без проблем прорвался во второй круг «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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