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ВИДЕО - «Объясню, как выполнять крученную подачу с верхним вращением». Урок тенниса от Тима

«Объясню, как выполнять крученную подачу с верхним вращением». Урок тенниса от Тима
 69 просмотров | 01:19
Eurosport

30 мин. назад

Финалист «Ролан Гаррос»-2018 дает дельные советы.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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