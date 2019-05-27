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ВИДЕО - «Если бы не прямой эфир, я бы его ударила». В 2017-м теннисист поцеловал журналистку и пожалел

«Если бы не прямой эфир, я бы его ударила». В 2017-м теннисист поцеловал журналистку и пожалел
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Eurosport

16 мин. назад

Максим Аму перешел границы в общении с корреспондентом Eurosport.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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