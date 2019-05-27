ВИДЕО - «Если бы не прямой эфир, я бы его ударила». В 2017-м теннисист поцеловал журналистку и пожалел
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Теннис
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