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ВИДЕО - «Всегда не нравились перепады погоды». Мыскина не считает «Ролан Гаррос» своим любимым «Шлемом»

«Всегда не нравились перепады погоды». Мыскина не считает «Ролан Гаррос» своим любимым «Шлемом»
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Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Чемпионка Парижа-2004 сохранила не только приятные воспоминания о грунтовом мэйджоре.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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