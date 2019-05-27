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ВИДЕО - Свеча Кольшрайбера, чудеса Брингл – топ-5 ударов крут даже без Федерера

Свеча Кольшрайбера, чудеса Брингл – топ-5 ударов крут даже без Федерера
 716 просмотров | 01:52
Eurosport

3 ч. назад

Лучшие удары первого дня во Франции.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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