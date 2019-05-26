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ВИДЕО - Идеальные попадания Свитолиной сильно удивили Винус

Идеальные попадания Свитолиной сильно удивили Винус
 328 просмотров | 02:42
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Украинская теннисистка вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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